Bologna | Di Vaio | “fuori casa problema psicologico”

(Di martedì 9 ottobre 2018) “Ildele’ psicologico, fuorinon giochiamo con la spensieratezza che abbiamo al Dall’Ara. Il ko di Cagliari ci ha fatto male, ma ne e’ seguita una presa di responsabilita’ importante da parte di tecnico, capitano e squadra. Nelle prossime quattro partite non affronteremo big ma squadre di media classifica e ci aspettiamo risposte dal gruppo”. Così, il club manager delMarco Diha affrontato il momento complicato dei rossoblu’, che dopo le prime otto giornate faticano nei bassifondi con 8 punti. Il, insomma, dovra’ ottimizzare le prossime sfide con Torino, Sassuolo, Atalanta e Chievo per risalire la china: “Dopo queste sfide faremo il punto con l’allenatore per capire a che punto siamo se la squadra necessiti di aggiustamenti o cambiamenti. Ora e’ presto per dirlo e non ...