Bologna Cede il freno a mano | uomo muore schiacciato dal suo furgone

Bologna-Inter - i precedenti in terra emiliana : sabato la sfida nr. 81 in Serie A : Impressioni di settembre per l'Inter di Luciano Spalletti. Le alternative per la malconcia truppa nerazzurra sono invero poche, anzi non ci sono proprio alternative alla vittoria nella prossima partita di campionato che vedra' Icardi e compagni in casa del Bologna. Una sconfitta in casa del Sassuolo [VIDEO] ed un incredibile pareggio casalingo dopo aver dilapidato un doppio vantaggio contro il Torino [VIDEO] sono un bottino misero per una ...