Boban : “il Mondiale è stato indimenticabile anche per la mia Croazia” : “ Mondiale in Russia? Ha ridato tante speranze a parte la sorpresa da parte di tanti che la Russia era capace con la Fifa di organizzare un Mondiale così. E’ stato un Mondiale indimenticabile anche per la mia piccola Croazia”. Lo ha detto Zvonimir Boban , vicesegretario generale della Fifa a Radio Anch’Io Lo Sport sul Mondiale di Russia 2018. “Per un paese così piccolo fare un risultato così è una cosa ...

Boban non ha dubbi : “Il Var sta ripulendo il calcio. I giocatori…” : Zvonimir Boban, ex giocatore e vice segretario della FIFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai Uno. “Credo che sia il campionato migliore in assoluto per l’utilizzo del VAR. Non è stato creato per essere perfetto e al VAR non viene perdonato nulla, senza considerare quanti errori vengono risolti dal suo utilizzo. […] L'articolo Boban non ha dubbi: “Il Var sta ripulendo il calcio. I ...