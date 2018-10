Blue Bloods 9×04 | Jamie e Eddie di nuovo una coppia?

Svelato il mistero sulla morte di Linda in Blue Bloods 9 - nella première Danny piange sua moglie : ATTENZIONE SPOILER SU Blue Bloods 9 La première di Blue Bloods 9 ha Svelato il mistero intorno alla morte di Linda Reagan. L'infermiera è stata uccisa per caso in un incidente sul Medevac, nel tentativo di salvare vite umane. Nel primo episodio della nona stagione, andato in onda negli Stati Uniti, gli spettatori americani hanno potuto cogliere qualche dettaglio in più sulla sua tragica scomparsa. Come si apprende, la moglie di Danny è ...

Blue Bloods 9×02 : qualcuno vuole uccidere Frank? : Blue Bloods 9×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv andrà in onda venerdì, 5 ottobre 2018, sulla CBS. “Meet the New Boss” vedremo Frank nel mirino di una vecchia conoscenza a causa di un rancore mai sopito. La trama di Blue Bloods 9×02 ci anticipa che Jamie dovrà cambiare distretto. Blue Bloods 9×02 trama e anticipazioni Brutte novità in arrivo per il nostro protagonista Tom Selleck. Non tutti ...

Torna Blue Bloods 8 su Rai2 il 1° settembre : sarà l’ultimo episodio in onda prima della pausa? : La programmazione di Blue Bloods 8 su Rai2 fa impazzire il pubblico. La scorsa settimana, la serie è Tornata inaspettatamente in onda, senza dovuto preavviso. Questo sabato, lo show continuerà ad essere trasmesso, mentre non vi è traccia di una trasmissione nella seconda serata di domenica. L'ottava stagione sta lentamente volgendo al termine, e stasera, 1° settembre andrà in onda il diciassettesimo episodio. Si intitola "Ripensamenti" ...

Blue Bloods 9×01 : fra due fuochi : Blue Bloods 9×01 trama e promo – La premiere della nona stagione andrà in onda sulla CBS venerdì, 28 settembre 2018. “Playing with Fire” vedrà Danny al centro di un’indagine estremamente pericolosa, mentre Erin si unirà a Jamie per un altro caso. La trama di Blue Bloods 9×01 ci parla anche di Frank e Jamie: questa volta l’argomento di discussione sarà Eddie. Blue Bloods 9×01 trama e ...

Torna Blue Bloods 8 su Rai2 e poi stop alla programmazione? Anticipazioni episodio del 18 agosto : Blue Bloods 8 su Rai2 andrà di nuovo in pausa. Dopo l'episodio di stasera, 18 agosto, a quanto pare la serie subirà l'ennesimo stop alla programmazione, per poi Tornare a data da destinarsi. La scorsa settimana lo show con Tom Selleck non è andato in onda perché la fascia oraria era occupata dagli Europei di atletica. Stando alla guida TV, stasera verrà trasmesso l'episodio 8x15, più volte rimandato, dal titolo "Eredità/Questione di ...

Blue Bloods 8 su Rai2 non va in onda l’11 agosto per gli Europei di Glasgow 2018 - quando ritorna la serie? : Blue Bloods 8 su Rai2 non va in onda stasera 11 agosto. Come accaduto ieri con Elementary, anche la serie crime si prende una pausa per lasciare il posto agli Europei di atletica di Glasgow/Berlino 2018. Come vi avevamo anticipato, il doppio episodio dello show non sarà trasmesso né stasera e né domani sera. quando ritorna quindi Blue Bloods 8 su Rai2? Stando alla guida tv, la serie andrà in onda con i nuovi episodi il 18 agosto. La scorsa ...

Cambia la programmazione di Blue Bloods 8? L’ultimo episodio in onda su Rai2 il 5 agosto : La programmazione di Blue Bloods 8 subirà qualche Cambiamento. Pare che l'ottava stagione si fermerà stasera, 5 agosto, con il quindicesimo episodio, lasciando il posto ad altro. Non è chiaro il morivo per cui Rai2 abbia deciso di rimandare la serie a data da destinarsi, ma non sorprende il fatto che gli spettatori potrebbero trovarsi impreparati ai prossimi cambi di programmazione della rete. Si intitola "Questione di coscienza" (e non più ...