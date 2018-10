Bless Her Heart | Sheldon di TBBT produttore per la ABC

ilnotiziangolo

(Di martedì 9 ottobre 2018)Herè il nuovo show a cui si dedicherà Jim Parsons, conosciuto come lodi The Big Bang Theory. Dopo aver abbandonato la comedy, l’attore rimane ancorato al genere per una nuova produzione già acquistata dalla ABC.Herlo vedrà infatti in una comedy multi-camera che lo vedrà al fianco di Chuck Tatham di Modern Family e Todd Spiewak, in collaborazione con la Warner Bros.Herritorna in Texas In questa nuova avventura televisiva, Jim Parsons ha scelto di concentrarsi ancora una volta sulla sua infanzia in Texas. Una traccia già presente nei dettagli del suo personaggiodie trasposta poi nello spinoff YoungHersarà uno show in grado di raccogliere diverse generazioni e che si concentrerà sulla storia di due diverse matriarche del Texas, molto distanti fra loro e che devasteranno la vita dei loro ...