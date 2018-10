Bisognerà attendere molto tempo per saperne di più su Starfield e The Elder Scrolls 6

eurogamer

: L'attesa per maggiori informazioni su #Starfield e #TheElderScrolls6 si farà lunga. - Eurogamer_it : L'attesa per maggiori informazioni su #Starfield e #TheElderScrolls6 si farà lunga. - Everyeye : Bisognerà attendere ancora a lungo per avere nuove info su Starfield e The Elder Scrolls 6 - FPSREPORTER : Samsung Galaxy S9 e Note 9: per Android Pie bisognerà attendere il 2019 -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Bethesda ha colto l'occasione all'E3 2018 per annunciare due nuovi titoli:e The6. Entrambi i giochi, in produzione presso l'acclamato team Bethesda Game Studios, sono delle usciteattese dai fan, ma quando riusciremo adi più su di loro? Secondo Pete Hines,"diversoe ancora più". Questo è quanto riferito a Eurogamer.net, dichiarazioni che farebbero pensare a uno sviluppo più avanzato per, rispetto al nuovo The.Hines ha spiegato che i titoli sono stati annunciati così presto perché non voleva che i fan temessero che Bethesda potesse abbandonare i tradizionali giochi per giocatore singolo dopo aver annunciato Fallout 76, focalizzato sull'online. Read more…