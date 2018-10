Bimbo morto dopo il cesareo | disposta l' autopsia Cinque indagati per omicidio colposo

Dramma sullo scuolabus - Bimbo di 3 anni dimenticato : ritrovato morto 7 ore dopo : Per oltre sette ore nessuno si è accorto del piccolo che si era addormentato all'interno del mezzo. Il Dramma scoperto solo quando l'autista è andato a riprendere lo scuolabus nel primo pomeriggio per il giro di ritorno. Il 44enne è stata fermato dalla polizia con l'accusa di omicidio colposo.Continua a leggere

Martinica - Bimbo di 3 anni dimenticato sul bus - poi trovato morto : Tragedia avvenuta nell'isola di Martinica , Francia,, dove un bambino di 3 anni è stato ritrovato senza vita sui sedili di uno scuolabus nel quale era rimasto chiuso per oltre 7 ore . Secondo la ...

Iran : morto Bimbo ferito a parata : La foto del piccolo Mohammad insanguinato e portato in braccio da un soldato è stata ampiamente diffusa sui giornali di mezzo mondo e via internet. Suo padre, Sa'dollah Eghdami, medicato nello stesso ...

Iran : morto Bimbo ferito a parata : La foto del piccolo Mohammad insanguinato e portato in braccio da un soldato è stata ampiamente diffusa sui giornali di mezzo mondo e via internet. Suo padre, Sa'dollah Eghdami, medicato nello stesso ...

Pick up padre lo investe - morto Bimbo : ANSA, - ASTI, 23 SET - Un bambino di tre anni è stato investito e ucciso dal Pick up del padre. È accaduto questa mattina a Viarigi, nell'Astigiano. L'incidente è avvenuto nel cortile della casa di ...

Pick up padre lo investe - morto Bimbo : ANSA, - ASTI, 23 SET - Un bambino di tre anni è stato investito e ucciso dal Pick up del padre. È accaduto questa mattina a Viarigi, nell'Astigiano. L'incidente è avvenuto nel cortile della casa di ...

Asti - travolto dal pickup del padre : morto Bimbo di 3 anni/ Ultime notizie Viarigi - indagano i Carabinieri : Asti, travolto dal pickup del padre: morto bimbo di 3 anni. Ultime notizie Viarigi, il genitore non si è accorto della presenza del piccolo: indagano i Carabinieri(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:05:00 GMT)

Il padre lo investe con il pick up - morto un Bimbo di tre anni nell'Astigiano : Un bambino di tre anni è stato investito e ucciso dal pick up del padre. È successo questa mattina a Viarigi, nell'Astigiano. L'incidente è avvenuto nel cortile della casa di famiglia, dove il piccolo stava giocando.Il padre, sui 40 anni, non l'ha visto e lo ha investito. Inutili i tentativi di rianimazione del 118, intervenuti con l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Asti.

Tragedia ad Asti : padre investe il figlio con il pick up - morto il Bimbo di tre anni : Il piccolo stava giocando nel cortile di casa: il padre, alla guida del mezzo, non l'ha visto e lo ha investito

Quart. Incidente in bici : morto un Bimbo di 12 anni : Tragico Incidente stradale a Quart nei pressi di Aosta. Un bimbo di 12 anni a bordo di una bici si è

Padova - travolto in bici dallo scuolabus : morto Bimbo di 8 anni : Un drammatico incidente stradale si è verificato ieri intorno all"ora di pranzo a San Martino di Lupari, comune in provincia di Padova. Un bambino di 8 anni ha perso la vita dopo essere stato investito in strada da uno scuolabus in transito lungo via Pasinato.La piccola e sfortunata vittima, di nazionalità cinese, stava tornando a casa in sella alla sua bicicletta. Durante la passeggiata, però, per motivi ancora da chiarire qualcosa è andato ...

Bimbo di 10 anni cade e muore travolto dallo scuolabus : morto. Era con la mamma - lei si sente male : Incidente terribile stamani a a San Martino di Lupari , comune in provincia di Padova. Un bambino, di 10 anni, secondo una prima ricostruzione, è caduto dalla bici in mezzo alla strada dove in quel ...

Rebibbia - è morto anche il secondo Bimbo gettato dalle scale dalla madre detenuta : 'Attualmente quel mondo vive in condizioni gravi perché ci sono tanti interventi da fare e io mi sono impegnato', ha aggiunto. 'Ogni mattina, quando vado al ministero, penso ai detenuti che vivono in ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : morto il secondo Bimbo gettato dalla madre a Rebibbia (20 settembre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Champions, Ronaldo espulso ma la Juve vince a Valencia. Roma ko a Madrid. morto anche il secondo bimbo della detenuta di Rebibbia (20 settembre 2018)(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 05:20:00 GMT)