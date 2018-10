Biglietti Parma-Lazio | come acquistare gli ultimi tickets per la nona giornata di Serie A

oasport

(Di martedì 9 ottobre 2018) Tra le gare del nono turno dellaA di calcio, che si disputerà tra il 20 ed il 22 ottobre, c’è l’incontro tra, in programma domenica 21 settembre alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i ducali, a quota 13, ed i biancocelesti, a quota 15, in una sfida che vuole rilanciare le ambizioni degli uomini di Simone Inzaghi. Ilin casa ha ottenuto finora sette punti in quattro partite, frutto di due vittorie ed un pari, con sei gol fatti e quattro subiti, mentre laha collezionato in trasferta sei punti in quattro partite, in seguito a due vittorie, siglando quattro reti e subendone sei. Si preannuncia una partita avvincente e palpitante, assolutamente imperdibile e da vivere tutta d’un fiato. Volete assistere dal vivo a? Volete gustarvi l’incontro sugli spalti a pochi metri dai vostri campioni preferite? Volete tifare la ...