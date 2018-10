Benicio Del Toro | Dicevano fossi alcolizzato | troppo ingrassato Da Hollywood non

huffingtonpost

(Di martedì 9 ottobre 2018)Del, sarà il protagonista della nuova copertina di Vanity Fair, in edicola il 10 ottobre. Al magazine ha raccontato come la sua carriera sia stata costellata non solo da grandi successi e film d'autore, ma anche da periodi difficili.Dopo "Paura e delirio a Las Vegas" non ho trovato lavoro per un bel po'. In America fu un grandissimo flop. I casting director non mi ricevevano più. Parlavano solo di quanto io. In effetti, eroper il film e non avevo ancora avuto il tempo per dimagrire. I registi non mi prendevano in considerazione.anche che ero, confondendomi con il personaggio del film.Superato il momento di crisi,ha ricominciato a lavorare e ora sarà protagonista di Soldado, diretto dall'italiano Stefano Sollima e sequel del fortunatissimo Sicario. La sua vita privata è da sempre un ...