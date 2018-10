Beautiful | il figlio di Steffy è davvero di Liam? Sospetti sul test di paternità

Beautiful - ecco chi è il padre del figlio di Steffy : anticipazioni trame dal 24 al 29 settembre : Beautiful , trama di lunedì 24 settembre : anticipazioni È Natale. Eric (John McCook) è riuscito a riunire la famiglia come ai vecchi tempi per festeggiare tutti insieme. Ridge (Thorsten Kaye) annuncia a tutti le prossime nozze con Brooke (Katherine Kelly Lang), mentre Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) mantengono il loro segreto. La famiglia è tornata unita e ci fanno gli auguri di Buone Feste. Beautiful , trama di martedì 25 ...

Beautiful / Anticipazioni settimanali : Steffy aspetta un figlio da Liam ma confessa di essere stata con Bill : Cosa accadrà nel corso delle puntate settimanali di Beautiful ? Scopriamo tutte le Anticipazioni e le trame della soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 07:10:00 GMT)

Beautiful anticipazioni : Steffy è incinta. Il figlio è di suo suocero Bill? : Jacqueline MacInnes Wood Un bebè in arrivo a Beautiful. Ma la notizia è meno lieta di quello che sembra. Ad aspettare un bambino è Steffy, sposata con Liam e reduce da una notte d’amore con Bill Spencer, suo suocero. Chi sarà il padre del bambino? Beautiful anticipazioni da lunedì 17 a sabato 22 Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) sono di nuovo in armonia. Thorne (Ingo Rademacher) è tornato, ma non sopporta ...