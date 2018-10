Basta con la scuola del sei meno meno Furia Crepet

huffingtonpost

: Basta con i medici #usaegetta, torneremo a dare futuro e prospettiva ai nostri professionisti, la formazione in… - GiuliaGrilloM5S : Basta con i medici #usaegetta, torneremo a dare futuro e prospettiva ai nostri professionisti, la formazione in… - valeriafedeli : Basta con la favola che #spread oltre quota 300 è colpa dell’Europa. La colpa è di chi dice “me ne frego” del futur… - forumJuventus : [TS] I legali di Ronaldo preparano la difesa con un dossier. Il Premier Portoghese: 'Basta fango, é innocente'.??… -

(Di martedì 9 ottobre 2018)a testa bassa contro la demagogica democrazia scolastica. In un convegno all'hotel Massimo D'Azeglio di Roma, in occasione di un evento organizzato dalla Gilda, lo psichiatra ha detto:"Abbiamo accettatola falsa democrazia di familiari entrati negli organi collegiali per giudicare il lavoro dei docenti. Ha portato ad una sorta di inferno, per cui la signora di Verona o di Campobasso dice come dovete giudicare i figli vostri alunni. Questa è unatotalmente non meritocratica ha portato ad un calo della vostra autorevolezza".E poi ha aggiunto:"Il merito è una cosa ovvia e sacrosanta, e chi non studia prende 4, ne ho presi tanti in vita mia e mi ha fatto bene. C0s'è questadel sei, qual è il futuro di questa nazione?""Pensate che a Shanghai viene promosso il 99,5% degli studenti? – ha continuato – Non ci sono i bidelli ...