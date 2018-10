“Basta bugie sul ponte o blocchiamo la città” - l’ultimatum della piazza : I crocieristi russi diretti all’Acquario alzano d’istinto lo smartphone. E riprendono a prescindere questa sequenza di striscioni con il disegno d’un ponte stilizzato, che si muovono dal Porto Antico mentre un uomo mostra i polsi legati e Genova si sfoga per la prima volta dal 14 agosto: «Dal crollo 70 mila persone sono isolate, in manette come se ...

Genova - sfollati in corteo : "Toninelli - Basta bugie"/ Video ponte Morandi : 1000 in piazza - cori contro Toti : Crollo ponte Morandi, ultime notizie da Genova: Toninelli "non criticate Decreto, fatto col cuore". Video, Valpolcevera in piazza: "no elemosine", fischiati Toti e Bucci(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:22:00 GMT)

Toninelli a Genova - sfollati in piazza : 'Basta bugie - ora risposte o blocchiamo la città' : Urla, fischi, striscioni per chiedere la liberazione della Valpolcevera : gli sfollati di Genova vogliono risposte e le chiedono al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in visita nel ...

Toninelli a Genova - sfollati in piazza : «Basta bugie - ora risposte o blocchiamo la città» : Urla, fischi, striscioni per chiedere la liberazione della Valpolcevera: gli sfollati di Genova vogliono risposte e le chiedono al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in visita nel...

Bosnia - un villaggio di campagna bandisce i politici : 'Basta bugie elettorali' : "Basta bugie!", è questo il messaggio lanciato dai 700 abitanti del villaggio Bosniaco di Podgora , situato a 30 chilometri dalla capitale Sarajevo. Mentre i politici si imbarcano negli ultimi giorni ...