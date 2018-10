Basket | Pianigiani | Eurolega con coraggio

Basket - la A al via. Pianigiani : "Milano - un Triplete per essere ricordati" : Ha letto invece lo sfogo di Meo Sacchetti contro telefonini e social? "L'uso del telefonino durante l'intervallo è roba fuori dal mondo e merita il cazziatone. Sul resto, per quanto mi riguarda, sono ...

Basket - Supercoppa Italiana 2018 – Pianigiani carica l’Olimpia Milano : “vittoria importante - ma da adesso si fa sul serio” : Dopo il successo nella Supercoppa Italiana 2018, coach Simone Pianigiani ha elogiato l’Olimpia Milano, spiegando però che da adesso, la formazione Campione d’Italia dovrà affrontare al meglio il duro inizio di stagione Grande festa in casa Olimpia Milano per la vittoria della Supercoppa Italiana 2018. Gudaitis e compagni hanno sconfitto in finale Torino, imponendosi per 71-82. Molto contento coach Pianigiani, che nel post gara ...