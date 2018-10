Basket | Eurolega 2018-2019 | Melli e Datome protagonisti in Turchia | Hackett pronto alla

Basket : Pianigiani - Eurolega con coraggio : ANSA, - ASSAGO, MILANO,, 9 OTT - "Alla mia Olimpia in Eurolega chiedo di essere sfrontata e coraggiosa, di avere senso di appartenenza e responsabilità, di mostrare faccia tosta e orgoglio, di avere ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : i roster delle 16 squadre partecipanti alla massima competizione europea per club : Sedici squadre, da un minimo di trenta a un massimo di trentotto partite, un trofeo. L’Eurolega, in fondo, è tutto questo nel format attuale, che poi è quello che darà vita tra pochi giorni all’edizione 2018-2019. La partenza di Luka Doncic per la NBA (che partirà proprio la settimana prossima, nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre in Italia) ha reso i piani della difesa del titolo un po’ più complessi per il Real ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : le favorite. Fenerbahce - Barcellona e CSKA Mosca le principali rivali del Real Madrid : Ci eravamo lasciati a Belgrado, col trionfo di Luka Doncic e del Real Madrid, con la sconfitta del Fenerbahce che pure aveva visto una partita incredibile di Nicolò Melli. Ci ritroviamo con un’estate che, complice la partenza del fenomeno sloveno verso l’NBA, ha modificato i rapporti di forza tra le squadre che si contenderanno la prossima Eurolega. I detentori del trofeo, Doncic a parte, si presentano con la stessa ossatura dello ...

Basket - Calendario Eurolega 2018-2019 | Date | Play-off | Orari | Come vederla in tv : Sta per cominciare, dopo quella italiana, anche la parte più importante della stagione europea, quella che porta in scena l’Eurolega. Giunta alla sua edizione numero 19 sotto gestione ULEB, e numero 62 sotto le sue varie denominazioni. A detenere il titolo è il Real Madrid, che nell’ultima finale di Belgrado ha sconfitto per 85-80 il Fenerbahce nonostante una delle migliori partite di sempre di Nicolò Melli. Si ricomincia con la sola ...

Buducnost-Olimpia Milano - Eurolega Basket 2018-2019 : data - programma - orario e tv : Riparte l’Eurolega e venerdì comincia il cammino europeo dell’unica squadra italiana presente nella manifestazione, l’Olimpia Milano. La squadra di Simone Pianigiani sarà ospite della formazione montenegrina del Buducnost, che nello scorso anno ha vinto per la prima volta nella sua storia la Lega Adriatica, qualificandosi in questo modo per l’Eurolega. E’ stato un ottimo inizio di stagione per Milano, che ha vinto ...

Basket - Eurolega. Fenerbahce - poi Cska e Real : ecco le top 8 d'Europa : Questa la seconda parte del nostro ranking di Eurolega, tra favorite, outsider e club in cerca di rilancio. 1 Fenerbahce ISTANBUL - Ha raggiunto la Final Four di Eurolega per quattro volte consecutive,...