Basket | Eurolega 2018-2019 | i roster delle 16 squadre partecipanti alla massima

oasport

: EuroLega Preview: Olympiacos Pireo - GLI INFORMATI - - Glinformati : EuroLega Preview: Olympiacos Pireo - GLI INFORMATI - - retweetsmanetta : Basket, Eurolega 2018-2019: le favorite. Fenerbahce, Barcellona e CSKA Mosca le principali rivali del Real Madrid… - OA_Sport : #Basket Scopriamo quali potranno essere le prossime favorite della #Eurolega -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Sedici, da un minimo di trenta a un massimo di trentotto partite, un trofeo. L’, in fondo, è tutto questo nel format attuale, che poi è quello che darà vita tra pochi giorni all’edizione. La partenza di Luka Doncic per la NBA (che partirà proprio la settimana prossima, nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre in Italia) ha reso i piani della difesa del titolo un po’ più complessi per il Real Madrid, che dovrà ora difendersi da diversi assalti sulla strada per Vitoria-Gasteiz. Andiamo a vedere i16 formazioni di quest’anno. ANADOLU EFES ISTANBUL Non pare, l’Efes, squadra destinata a raggiungere i playoff. Pur avendo due signori giocatori come Tibor Pleiss e soprattutto Krunoslav Simon, un bel centro di presenza come Bryant Dunston (che a Varese ricordano molto bene) e pur con la presenza di Shane Larkin, sembra ...