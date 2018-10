Basket | EuroCup 2018-2019 | Trento cade in casa del Lyon-Villeurbanne 75-61

DIRETTA / Villeurbanne Trento (risultato live 0-0) info streaming video e tv : palla a due! (Basket Eurocup) : DIRETTA Villeurbanne Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca all'Astroballe, nella seconda giornata del gruppo C di basket Eurocup(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:56:00 GMT)

Villeurbanne Trento/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurocup) : diretta Villeurbanne Trento, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca all'Astroballe, nella seconda giornata del gruppo C di basket Eurocup(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:33:00 GMT)

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento a Lione per il colpaccio - Torino in casa contro il Mornar Bar - Brescia in Spagna con Andorra : Seconda giornata di EuroCup molto intensa per i colori azzurri. Ad aprire le danze sarà domani la Dolomiti Energia Trento alle ore 20:30 in casa del Lyon-Villeurbanne. Sulla carta gli ospiti partono nettamente sfavoriti, vista la qualità maggiore dei francesi, ma, nella prima giornata Lione ha trovato tante difficoltà, perdendo nettamente a Valencia 84-62, mentre Trento si è calata meglio nella competizione ed è riuscita ad ottenere subito una ...

Basket EuroCup 2018-2019 : il calendario della settimana. Programma - orari e tv delle partite di Trento - Brescia e Torino : Questa settimana torna in campo la EuroCup, con le squadre di Trento, Torino e Brescia a rappresentarci nella competizione europea. All’esordio la Dolomiti ha vinto in casa contro il Partizan, mentre la Fiat Torino e la Germani hanno perso, rispettivamente a Francoforte dopo l’overtime e tra le mura amiche contro il Monaco. Nella seconda giornata la prima italiana a scendere sul parquet sarà Trento, impegnata in casa dei francesi ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : esordio vittorioso per Trento sul Partizan - Brescia KO col Monaco : La giornata delle italiane nell’EuroCup 2018-2019, cominciata con la sconfitta di Torino a Francoforte, termina con sorti alterne per Trento e Brescia. Se la formazione di Maurizio Buscaglia ha superato, in un incontro non facile, il Partizan Belgrado, quella di Andrea Diana non è riuscita a bagnare felicemente l’esordio assoluto in Europa, vedendosi sconfitta dal Monaco. DOLOMITI ENERGIA Trento-Partizan BELGRADO 82-73 Sono circa ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : esordio amaro per la nuova Torino di Larry Brown - Francoforte la sconfigge al supplementare : Debutto europeo amaro per la Fiat Torino, che esce sconfitta dalla Fraport Arena di Francoforte contro gli Skyliners. Il punteggio finale è 88-85, maturato dopo un tempo supplementare in cui l’Auxilium non ha saputo tenere a freno le bocche da fuoco della formazione di casa. Non sono bastati i cinque uomini in doppia cifra della squadra allenata da Larry Brown (con Jamil Wilson miglior realizzatore a quota 19 punti), come neppure il ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : quando giocano Torino - Brescia e Trento? Programma - orari e tv : Si apre quest’oggi l’avventura delle tre italiane impegnate nell’EuroCup, giunta, attraverso un paio di cambi più o meno evidenti di denominazione, alla sua edizione numero 17. Per la Germani Basket Brescia e la Dolomiti Energia Trento l’esordio si terrà in casa, mentre per quanto riguarda la Fiat Torino ci sarà la trasferta a Francoforte. Da quando l’EuroCup ha assorbito le coppe Korac e Saporta, nel 2002, non solo ...

