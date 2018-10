Baseball | l’Italia prosegue il suo viaggio nell’Arizona Instructional League perdendo in

Baseball - secondo successo dell’Italia negli States - superati i Texas Rangers : Nella terza partita giocata in Arizona, l’Italia coglie il secondo successo consecutivo di questo giro per gli Stati Uniti: a cadere di fronte alla nazionale di Gilberto Gerali sono i Texas Rangers, sconfitti per 8-0 con una convincente prova da parte dei nostri. Va segnalato che i Rangers hanno utilizzato un lanciatore per inning. L’Italia è partita subito bene, con un’immediata volata a sinistra di Alessandro Vaglio, poi a ...

Baseball - l’Italia supera la formazione di Instructional League dei Cincinnati Reds a Goodyear : L’Italia lascia Goodyear (Arizona) con una bella vittoria contro la squadra di Instructional League dei Cincinnati Reds, dopo aver esordito con la sconfitta patita contro gli Oakland Athletics. 4-3 il punteggio finale, arrivato anche senza la presenza nel dugout di Gilberto Gerali, colto da una leggera forma influenzale e sostituito da Dennis Cook, che di norma allena il pitching. Sono saliti sul monte di lancio Andrea Pizziconi, Samuel ...

Baseball - comincia con una sconfitta contro gli Oakland Athletics l’esperienza dell’Italia nell’Instructional League : Il viaggio dell’Italia nell’Instructional League dell’Arizona parte con una sconfitta subita per mano degli Oakland Athletics. La squadra californiana, che può contare su diverse scelte del draft 2018 più Chris Bassitt, che ha giocato 40 partite in MLB, ha prevalso col punteggio di 14-4. Si è trattato di una partita fondamentalmente dominata dagli Athletics, con Kevin Merrell in grande spolvero nella fase iniziale. La ...

Baseball - nel WBSC World Ranking l’Italia è quindicesima. Comandano gli USA - Olanda miglior europea col settimo posto : La WBSC (World Baseball Softball Confederation) ha rilasciato il nuovo Ranking mondiale sulla base dei risultati degli ultimi quattro anni, compresi tutti gli eventi giocati quest’anno (fino a Mondiali U15, Europei U12 e U18). Al primo posto ci sono gli Stati Uniti, con 5515 punti, seguiti da Giappone e Corea del Sud, che permangono al secondo e al terzo posto. Quarto posto per Cuba, quinto per Cina Taipei. Prima delle europee è ...

Baseball - Super 6 2018 : l’Italia esce dal torneo con Chris Colabello miglior battitore : Diciamoci la verità: avremmo preferito parlare dell’Italia al Super 6 con una finale disputata. Non è stato possibile: la pioggia ha interrotto anzitempo, lasciando all’Olanda il trofeo e al pubblico l’amarezza di non aver potuto assistere alla classica del Baseball europeo (per la cronaca, è già stata attivata la procedura di rimborso dei biglietti per gli sfortunati possessori). L’Italia che esce dal Super 6 è una ...

Baseball - Super 6 : l’Italia in finale con l’Olanda. Piegata la Spagna - domani l’assalto agli Orange : L’Italia prepara al meglio la rivincita ai padroni di casa dell’Olanda battendo per 8-5 la Spagna in quel di Hoofddorp (Olanda) nell’ultimo incontro del girone del Super 6. Praticamente uno scontro diretto che proietta il team dello Stivale alla finale contro i padroni di casa a prescindere dall’esito della sfida tra iberici ed Orange. Gli azzurri di Gerali pagano un avvio in sordina durante il quale le mazze spagnole ...

Baseball - Super 6 : l’Italia prepara la rivincita all’Olanda. Piegata la Spagna - domani l’assalto agli Orange : L’Italia prepara al meglio la rivincita ai padroni di casa dell’Olanda battendo per 8-5 la Spagna in quel di Hoofddorp (Olanda) nell’ultimo incontro del girone del Super 6. Praticamente uno scontro diretto che proietta il team dello Stivale alla finale contro i padroni di casa a prescindere dall’esito della sfida tra iberici ed Orange. Gli azzurri di Gerali pagano un avvio in sordina durante il quale le mazze spagnole ...

Baseball - Super 6 2018 : l’Italia travolge la Repubblica Ceca per 25-10 nel festival dei fuoricampo : Un autentico festival dei fuoricampo: Italia-Repubblica Ceca, nella quarta giornata del Super 6, pur essendo durata cinque soli inning, ha regalato davvero qualsiasi cosa nelle due ore e mezza in cui si è disputata. Gli azzurri hanno portato a casa la partita con un sonante 25-10, frutto di grandi prestazioni in particolare di Chris Colabello ed Alex Liddi, che hanno fatto disperare i pitcher cechi vorticosamente ruotati dal manager Michael ...

Baseball - i convocati dell’Italia per lo stage in Arizona di ottobre : In pieno Super 6, sono arrivate le convocazioni diramate da Gilberto Gerali per la tournée che l’Italia svolgerà, dal 28 settembre al 13 ottobre, nello stato americano dell’Arizona, e precisamente a Mesa. Queste le parole del manager azzurro: “Saremo ospiti della struttura degli Oakland Athletics, che conosciamo bene e che già in diverse occasioni ci ha accolto con un’organizzazione e un’efficienza impeccabili. Grazie all’amicizia ...

Baseball - Super 6 : l’Italia archivia la pratica Belgio soffrendo nel finale : 24 ore dopo la brillante vittoria sulla Germania gli azzurri della nazionale italiana di Baseball trovano una nuova vittoria nel Super 6. Belgio sconfitto per 7-4 e ruolino di marcia che resta immacolato prima del big match contro gli eterni rivali olandesi. L’Italia parte contratta (con alcuni cambi rispetto a ieri), ed impiega ben 3 inning prima di mettere a referto i primi punti. Chirs Colabello ed Alex Liddi battono forte conquistando ...

Baseball - Super6 2018 : l’Italia vince e convince - sconfitta la Germania per manifesta superiorità : Un’Italia ingorda strapazza la Germania nella prima partita del Super6 2018 di Baseball. Match senza storia, azzurri nettamente superiori, autori di ben 5 fuoricampo! I tedeschi, al contrario, hanno faticato anche a mettere a segno il loro singolo punto, merito di un buon Luis Lugo sul monte di lancio. L’incontro si sblocca con i colpi di Alessandro Vaglio (al secondo inning) e Chris Colabello (al terzo inning), che regalano ai ...

Baseball - Super6 2018 : l’Italia esordisce da favorita contro la Germania : Domani alle 11:00 a Hoofddorp (Olanda) ci sarà l’esordio della nostra nazionale di Baseball al Super6 2018, il torneo più importante dell’anno che vedrà affrontarsi le sei migliori squadre europee. Di fronte avremo la nazionale tedesca, già sconfitta il 19 luglio di quest’anno al Pim Mulier Stadium durante la Haarlem Week con il risultato di 3 a 1. Ci sarà qualche cambio rispetto all’ultimo precedente, ma, senza dubbio, ...

Baseball - Super6 2018 : tutte le partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : Si avvicina il debutto dell’Italia al Super 6 di Baseball 2018, prima edizione del torneo che, a Hoofddorp, unisce Baseball e softball in un unico (bellissimo) spazio con diversi campi dell’una e dell’altra specialità a pochi metri di distanza tra di loro. I 24 azzurri convocati giocheranno per quattro volte sul campo principale e per una volta, contro la Spagna, su un campo secondario, in contemporanea con Germania-Repubblica ...

Baseball - Super6 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. C’è Koutsoyanopoulos con buona parte del gruppo dell’Haarlem Week : Si avvicina il momento del debutto al Super 6 per l’Italia del Baseball: la nazionale azzurra si ritroverà con altre cinque nazionali europee nel nuovo torneo che si propone di unire il meglio del Baseball e del softball nel Vecchio Continente in un’unica località, in questo caso l’olandese Hoofddorp. Si inizia martedì 18 contro la Germania. Il manager azzurro Gilberto Gerali deve ancora comunicare, dalla lista dei giocatori ...