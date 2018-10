Bari - Presentata la X edizione della stagione artistica del Teatro Forma

Bari - Presentata la XXXIII edizione di TIME ZONES – Sulla via delle musiche possibili : Ad aprire la serata ci sarà Father Murphy, il duo che Simon Reynolds ha definito come la nuova 'psichedelia occulta italiana' e che è diventato noto per gli spettacoli dal vivo di grandissima ...

Bari - 'Prosit' : presentata la stagione teatrale : Il pubblico potrà tesserarsi assicurandosi la possibilità di assistere a tutti gli spettacoli in cartellone senza vincolo di giorno e di posto, una formula innovativa che vuole rendere libero lo ...

Bari - ANCHECINEMA PRESENTATA LA NUOVA STAGIONE DI TEATRO - DANZA E MUSICA 2018/19 : La proposta teatrale comprende i nomi di Ale e Franz, Enrico Lo Verso, Dino Abbrescia, Arianna Porcelli Safonov e gli spettacoli di Tiziana Schiaverelli e della Broadway MUSICAl Theater Academy. La ...

Mondiali Pallavolo 2018 : presentata la Pool C di Bari : Mondiali Maschili: su il sipario sulla Pool di Bari, presentata oggi alla Sala Giunta di Palazzo di Città E’ stata presentata oggi, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città a Bari, la Pool C dei Mondiali maschili di Pallavolo in programma al PalaFlorio di Bari dal 12 al 18 settembre. Alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Bruno Cattaneo, del Vice Presidente Giuseppe Manfredi, dell’Assessore allo ...