BANKITALIA VS SALVINI-DI MAIO | LEGGE FORNERO NON VA SMONTATA Manovra ' sgonfiata' | vice

BANKITALIA : non si torni indietro su pensioni | Salvini : sulla Fornero non ci ferma nessuno | Savona : se sfugge spread - la manovra cambia : Giornata di audizioni sul Def elaborato dall'esecutivo. Per il presidente della Corte di Conti "il quadro macroeconomico programmatico appare ottimistico". Per Di Maio "se Bankitalia vuole un governo che non tocchi la Fornero, la prossima volta si presenti alle elezioni con questo programma"

Pensioni - BANKITALIA : «Non si smonti la Fornero». Salvini : «Nessuno ci fermerà» Lo spread arriva a 315 punti Le quotazioni in tempo reale : Anche il Fmi taglia le stime del Pil in Italia: +1,2 per cento nel 2018 e +1 per cento nel 2019. E sulle Pensioni è d’accordo con la Banca d’Italia: «Preservare la Fornero». Conte: «Confidiamo in una crescita superiore». Salvini: «Andiamo avanti tranquilli»

