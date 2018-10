Bankitalia | spread sopra livelli di pericolo per alcune banche

Bankitalia : «Dalla manovra effetti modesti - spread pesa su famiglie e risparmio. Sulle pensioni non tornare indietro». Di Maio : «Si presenti alle elezioni» : «L'aumento dei trasferimenti correnti» per reddito di cittadinanza e pensioni «così come gli sgravi fiscali, tendono ad avere effetti congiunturali modesti e...

Pensioni - Bankitalia : «Non si smonti la Fornero». Salvini : «Nessuno ci fermerà» Lo spread : Anche il Fmi taglia le stime del Pil in Italia: +1,2 per cento nel 2018 e +1 per cento nel 2019. E sulle Pensioni è d’accordo con la Banca d’Italia: «Preservare la Fornero». Conte: «Confidiamo in una crescita superiore». Salvini: «Andiamo avanti tranquilli»

