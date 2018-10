Bankitalia : «Crescita sotto l’1% e no a passi indietro sulle pensioni» : Anche il Fmi taglia le stime del pil in Italia: +1,2% nel 2018 e +1% nel 2019. E sulle pensioni è d’accordo con la Banca d’Italia: «Preservare la Fornero». Conte: «Previsioni da rivedere, confidiamo in una crescita superiore»