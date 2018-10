Azzurri | il ct Mancini chiama Lasagna

Sebastian Giovinco tra i 28 Azzurri del ct Roberto Mancini : Sebastian Giovinco è tra i 28 azzurri che il ct Roberto Mancini ha convocato per l’amichevole che l’Italia giocherà contro

Nations League - Portogallo-Italia 1-0. Roberto Mancini : “Per vincere bisogna fare gol - serve trovare dei rimedi”. Le parole degli Azzurri : L’Italia è uscita sconfitta dallo Stadio Da Luz di Lisbona, battuta dal Portogallo per 1-0 nella seconda partita della Nations League 2018-2019 di calcio. La nostra Nazionale ha faticato a tenere il passo dei Campioni d’Europa e ha così perso in trasferta. Di seguito le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Rai. Roberto Mancini è apparso molto sconsolato e sconfortato per il risultato ottenuto e ...

Italia-Polonia 7 settembre 2018 : gli Azzurri di Mancini all'esordio in Nations League : Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Per la Nazionale italiana arriva il momento del riscatto nel nuovo torneo che segnerà le ...

Azzurri : Mancini verso 4-3-3 con Polonia : ANSA, - FIRENZE, 6 SET - Ultimo allenamento per gli Azzurri a Coverciano, prima del debutto, domani sera a Bologna, contro la Polonia nell'esordio della Nations League. Anche stamattina il ct Roberto ...

Italia-Polonia - Mancini col 4-3-3 : la probabile formazione degli Azzurri : Italia-Polonia rappresenta la prima sfida ufficiale per il CT della Nazionale Roberto Mancini. La gara valida per la Nations League si disputerà a Bologna, città che ha visto per prima le gesta da calciatore del neo Commissario Tecnico azzurro. Gli allenamenti dei giorni scorsi sono serviti per cementare il gruppo, conoscere meglio alcuni calciatori e per provare il modulo giusto con cui affrontare la partita. Il 4-3-3 è stato il prescelto da ...

Azzurri : Mancini - vincere e giocare bene : ANSA, - FIRENZE, 3 SET - "Meglio disputare la Nations League che le amichevoli, adesso che si comincia a fare sul serio sono molto curioso: l'obiettivo è giocare bene e vincerle tutte". Lo ha detto ...