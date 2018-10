Audi A1 Sportback 2019… Edition One

laragnatelanews

: #Audi A1 Sportback: inizia la produzione nello stabilimento #Seat di Martorell - alvolante_it : #Audi A1 Sportback: inizia la produzione nello stabilimento #Seat di Martorell - videomotorsIT : Audi A1 Sportback: inizia la produzione // - lorenzihub : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Per la nuovaA1, il Salone dell’Auto di Parigi è l’occasione perfetta per farsi conoscere al grande pubblico. Il Prezzo d’accesso è di € 22.500. Sembra molto più costosa (e lo è) rispetto alla precedente versione, ma i contenuti ne giustificano (in parte) il prezzo. Un’auto fuori mercato che deve trovare veri e propri estimatori. Per il momento poi, si accontenta di un solo motore, il 1.0 TFSI 116 CV, e rinuncia ad un modello Base, che in effetti non avrebbe senso per la filosofia adottata. A questo importo, va però sottratta la differenza di costo, rispetto alla tre porte (non più in listino), il divario con la precedente versione viene in parte compensata. Non c’è più il motore 1.4 TFSI di 125 CV, ma è previsto, sin dal debutto, il cambio S tronic, a doppia frizione ( € 1.780). La “piccola” di Ingolstadt ha quattro allestimenti. Vettura ...