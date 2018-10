Atletica – Olimpiadi Giovanili | scendono in pista gli azzurri | tredici gli atleti

sportfair

(Di martedì 9 ottobre 2018) La terza edizione della rassegna a cinque cerchi dedicata agli under 18, nella capitale argentina, vedrà in azione 13: 8 al maschile e 5 al femminile Sei giornate di gare per l’alledi Buenos Aires, da giovedì 11 a martedì 16 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi dedicata agli under 18, nella capitale argentina, vedrà in azione 13: 8 al maschile e 5 al femminile. Tutti protagonisti quest’anno agli Europei di categoria svolti tre mesi fa a Gyor, in Ungheria, dove i convocati si sono piazzati almeno al sesto posto. In assoluto l’è la disciplina più rappresentata dell’intera spedizione italiana agli Youth Olympic Games e tra i selezionati spiccano i nomi di due campioni continentali in questa fascia di età: il marciatore Davide Finocchietti e il quattrocentista Lorenzo Benati che è uno dei tre sedicenni al via, ...