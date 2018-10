Atletica | aperte ufficialmente le iscrizione alla Maratona Internazionale di Roma

sportfair

(Di martedì 9 ottobre 2018) E’ possibile iscriversidia partire da oggi, l’evento è in programma il prossimo 7 aprile 2019 Apronooggi le iscrizionidiin calendario il 7 aprile 2019. La Federazione Italiana diLeggera, su invito e con il Patrocinio diCapitale, organizzerà la gara che è inserita nel calendario FIDAL con classificazione Gold. Le iscrizioni si possono effettuare inserendo i propri dati nel form presente sul sito al pulsante giallo Iscriviti. Le quote di(vedi regolamento completo sul sito) sono state fissate in 50 Euro (per i tesserati FIDAL, Runcard, Runcard EPS e tesserati per Federazioni Straniere affiliateIAAF) fino al 31 dicembre 2018, 65 Euro fino al 31 gennaio 2019, 80 Euro fino al 28 febbraio 2019 e 95 Euro fino al 25 marzo, data di chiusura delle iscrizioni. ...