Astronomia | la sonda NASA Voyager 2 pronta a varcare i confini del Sistema Solare

Astronomia : la sonda Mars Express scopre crepe “giovanili” sul volto di Marte : Lunghi solchi che percorrono la superficie del Pianeta Rosso, estendendosi per oltre mille chilometri attraverso crateri da impatto, colline e antiche pianure vulcaniche: sono le fratture in primo piano nel set di panorami marziani realizzati da Mars Express, la sonda Esa che lo scorso 2 giugno ha celebrato i 15 anni dal lancio. Le fenditure, che seguono un andamento da nordovest a sudest, sono state individuate in una zona dell’area ...

Astronomia : la sonda giapponese Hayabusa-2 rilascia minirobot che dovranno atterrare sull’asteroide Ryugu : La sonda giapponese Hayabusa-2 ha rilasciato oggi due microrobot che dovranno atterrare sull’asteroide Ryugu: il loro compito è raccogliere informazioni utili sull’origine del Sistema Solare e della vita. “La separazione tra Hayabusa-2 e i robot è avvenuta con successo“, ha riportato l’agenzia Jaxa in un comunicato. Se tutto andrà come previsto (i robot Minerva di seconda generazione arriveranno a destinazione e ...

Astronomia - sonda Juno : focus sulla magnetosfera di Giove : Un team internazionale composto da scienziati danesi e della Nasa ha dedicato uno studio alle differenze sostanziali tra il campo magnetico di Giove e quello terrestre. La scoperta, pubblicata su Nature, è stata possibile grazie all’utilizzo dei dati provenienti dalla sonda Juno. La sonda partita nel 2011, è entrata nell’orbita di Giove nel 2016 ad appena 4000 chilometri dalla sua superficie e nel corso degli ultimi due anni ha monitorato il ...

Astronomia : la sonda Hayabusa svela l’età dell’asteroide Itokawa : Gli studi sull’origine e l’evoluzione degli oggetti vicini alla Terra (Near Earth Objects) è di cruciale importanza per proteggere il nostro pianeta da eventuali pericoli dovuti a possibili collisioni. Per fare luce sulle misteriose origini di questi corpi celesti, un team di scienziati giapponesi dell’Università di Osaka ha esaminato le particelle dell’asteroide Itokawa prelevate dalla sonda Hayabusa, lanciata nel 2003. I ricercatori – ...

Astronomia : lanciata la sonda Parker - sfiorerà il Sole a una distanza record : Dopo il rinvio della giornata di ieri, è stata lanciata oggi con successo la sonda Parker Solar Probe della NASA, la prima destinata a sfiorare il Sole arrivando a una distanza record. La sonda è partita da Cape Canaveral alle 09:31 ora italiana con il razzo Delta IV Heavy. Nei 7 anni previsti di missione – riporta Global Science – la Parker Solar Probe diventerà il primo veicolo a visitare una stella, e quello che si avvicinerà di ...