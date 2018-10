Ascolti tv lunedì 8 ottobre 2018

Ascolti tv lunedì 1 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 La vita promessa (riassunto quarta puntata) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Niagara - Quando la natura fa spettacolo ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 PresaDiretta ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3 (live) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film John Rambo ha registrato un ...

Ascolti TV | Lunedì 1 ottobre 2018. La Vita Promessa supera i 6 mln (26.2%) - Grande Fratello Vip non va oltre il 19% : Grande Fratello Vip Nella serata di ieri, su Rai1 il finale de La Vita Promessa ha conquistato 6.115.000 spettatori pari al 26.2% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.200.000 spettatori pari al 19% di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 John Rambo ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Presa Diretta ...

Nella prima serata del lunedì ‘La Vita Promessa’ conferma il successo di Ascolti battendo il Grande Fratello Vip! Ecco i dati degli Ascolti : Era molto attesa la partenza della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da L'articolo Nella prima serata del lunedì ‘La Vita Promessa’ conferma il successo di ascolti battendo il Grande Fratello Vip! Ecco i dati degli ascolti proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ascolti TV | Lunedì 24 settembre 2018. Grande Fratello Vip parte dal 20.95% - vince La Vita Promessa (24.89%). Fazio 10.95% : Grande Fratello Vip 2018 Nella serata di ieri, Lunedì 24 settembre 2018, su Rai1 il terzo appuntamento con la fiction La Vita Promessa ha conquistato 5.606.000 spettatori pari al 24.89% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 all’1.20 – la prima puntata di Grande Fratello Vip 3 ha ottenuto un ascolto medio di 3.341.000 spettatori pari al 20.95% di share (qui il confronto con gli Ascolti dello scorso anno – qui quello che è ...

Ascolti tv lunedì 24 settembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 La vita promessa (riassunto terza puntata) ha registrato un netto di 5.606.000 telespettatori, share 24,89%. Su Rai 2 Niagara - Quando la natura fa spettacolo (live e recensione) ha registrato 1.405.000 telespettatori, share 6,25%. Su Rai 3 PresaDiretta - Capitale Umano ha registrato nella presentazione 879.000, 3,39% e nel programma 878.000 telespettatori, share 3,78%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ...

Ascolti TV | Lunedì 24 settembre 2018. Grande Fratello Vip parte dal 20.95% - vince La Vita Promessa (24.89%) : Grande Fratello Vip 2018 Nella serata di ieri, Lunedì 24 settembre 2018, su Rai1 il terzo appuntamento con la fiction La Vita Promessa ha conquistato 5.606.000 spettatori pari al 24.89% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 all’1.20 – la prima puntata di Grande Fratello Vip 3 ha ottenuto un ascolto medio di 3.341.000 spettatori pari al 20.95% di share. Grande Fratello Vip Night – della durata di 7 minuti – ha ottenuto ...

Ascolti TV | Lunedì 24 settembre 2018 : Grande Fratello Vip 2018 Nella serata di ieri, Lunedì 24 settembre 2018, su Rai1 il terzo appuntamento con la fiction La Vita Promessa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima puntata di Grande Fratello Vip 3 ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share (#mce_temp_url#). Su Rai2 l’esordio di Niagara, con Licia Colò, ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Safe ...

Ascolti TV | Lunedì 17 settembre 2018. Boom La Vita Promessa (26.1%) - Quarta Repubblica 3.7% - Miss Italia su La7 al 5% (4% anteprima) : La Vita Promessa Nella serata di ieri, Lunedì 17 settembre 2018, su Rai1 La Vita Promessa ha conquistato 5.708.000 spettatori pari al 26.1% di share. Su Canale 5 la prima tv de Il Libro della Giungla ha raccolto davanti al video 2.239.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 i primi quattro episodi di NCIS hanno interessato 1.074.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Fast and Furious 7 ha intrattenuto 1.273.000 spettatori (6.3%). ...

Ascolti TV | Lunedì 17 settembre 2018. Boom La Vita Promessa (26.1%) - Quarta Repubblica 3.7% - Miss Italia su La7 al 5% : La Vita Promessa Nella serata di ieri, Lunedì 17 settembre 2018, su Rai1 La Vita Promessa ha conquistato 5.708.000 spettatori pari al 26.1% di share. Su Canale 5 la prima tv de Il Libro della Giungla ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Fast and Furious 7 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Presa Diretta ha ottenuto .000 spettatori ...

Ascolti tv lunedì 17 settembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 La vita promessa (riassunto seconda puntata) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 PresaDiretta - La città si cura ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il libro della giungla, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Fast & Furious 7 ha registrato un ...

Ascolti TV | Lunedì 17 settembre 2018 : La Vita Promessa Nella serata di ieri, Lunedì 17 settembre 2018, su Rai1 La Vita Promessa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima tv de Il Libro della Giungla ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Fast and Furious 7 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Presa Diretta ha ottenuto .000 spettatori pari al %. ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retromarcia : Vieni da Me 10.59% - Il Paradiso 11.43%. Detto Fatto 7.02% - testa a testa tra La Prova del Cuoco (15.95%) e Forum (15.98%) : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al 32.54% di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al 7.75% di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retromarcia : Vieni da Me 10.59% - Il Paradiso delle Signore 11.43%. Bene Detto Fatto (7.02%) - testa a testa tra La Prova del Cuoco (15.95%) e Forum (15.98%) : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al 32.54% di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al 7.75% di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retromarcia : Vieni da Me 10.6% - Il Paradiso delle Signore 11.4% : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha intrattenuto 1.022.000 ...