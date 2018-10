Arriva la Coca-Cola Zero alla cannella

gqitalia

(Di martedì 9 ottobre 2018) Il Natale non è poi così lontano, elo sa bene. Il gigante delle bibite gassate ha, infatti, deciso di anticipare di qualche manciata di settimane le festività lanciando sul mercato inglese un nuovo prodotto in edizione limitata: laSugar Cinnamon, ovvero una variante al gustodella classica versione senza zuccheri. “È deliziosa, ve lo garantiamo”, hanno sottolineato i vertici della compagnia. D’altronde la cara vecchia, profumata compagna di cappuccini bollenti e torte appena sfornate, è da sempre parte integrante della ricetta originale di. Questa nuova proposta, insomma, andrebbe solo a rafforzarne la presenza nella ricetta, per un perfetto brindisi natalizio in chiave frizzante, adatto a grandi e piccini. E senza zuccheri, per non esagerare in un periodo già abbondantemente ricco di dolci. Il lancio della bevanda, come si ...