Arrestata dirigente Regione Calabria

Regione Calabria - dirigente anticorruzione Arrestata per corruzione. “Informazioni su bandi in cambio di vacanze e vino” : Era dirigente regionale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione ma, secondo i magistrati, si è venduta per un soggiorno di 5 giorni a Firenze, un altro in un villaggio di Ricadi, in provincia di Vibo, per qualche pranzo e varie donazioni di vino. Proprio con l’accusa di corruzione, martedì mattina, al termine dell’indagine della Guardia di finanza coordinata dalla Procura di Catanzaro, è finita agli arresti domiciliari ...