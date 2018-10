Argentina | vincono Tigre e Colon

calcioweb.eu

: @MarcoVerduz @BullaInterista Infatti in Argentina ne sono pienamente convinti, dopo tutte le finali che ha contribu… - matteo_bandi : @MarcoVerduz @BullaInterista Infatti in Argentina ne sono pienamente convinti, dopo tutte le finali che ha contribu… - sportface2016 : #mondialivolley2018 - Vincono l'#Olanda e l'#Azerbaijan - Volleyball_it : Mondiali F.: Vincono #Messico, #Bulgaria, #Azerbaijan e #Portorico -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Due vittorie per 1-0 nei match dell’ottava giornata della Superligadisputati nella notte. Ilha battuto 1-0 l’Estudiantes grazie a un autogol di Sanchez al 49′ Stesso risultato per-Newells Old Boys, decisiva la rete al 36′ di Tomas Chancalay. In classifica ilsale a 10 punti, 9 punti per ilseguito a 5 dal Newells Old Boys, 4 per l’Estudiantes. (AdnKronos) SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloCalcioWeb.