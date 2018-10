Aquarius | 17 profughi giunti in Francia

Aquarius - trovata la soluzione : i 58 profughi in Francia ed in altri tre Paesi UE : Dopo alcuni giorni di scontri sul caso della nave Aquarius [VIDEO] della Ong Sos Méditerranée, il Portogallo ha annunciato che un'intesa è stata trovata. I 58 migranti della nave umanitaria saranno accolti rispettivamente da Francia, Spagna, Portogallo e Germania: l'iniziativa è stata assunta su impulso francese anche se Parigi aveva inizialmente declinato la richiesta di accoglienza nel porto di Marsiglia. Ed è arrivata inoltre la notizia che i ...

Migranti - La Valletta : anche l'Italia accoglierà profughi dell'Aquarius : Il Viminale conferma. salvini aveva escluso il coinvolgimento del nostro paese sulla redistribuzione dei 141 Migranti rimasti per giorni a bordo della nave umanitaria in attesa di un porto d'approdo -

Migranti - accordo tra 6 Paesi Ue per accogliere i 141 profughi di nave Aquarius : Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e Spagna accoglieranno i 141 Migranti: "Malta farà una concessione che consente alla nave Aquarius di entrare nei suoi porti, nonostante non abbia alcun obbligo giuridico nel doverlo fare. Malta servirà come base logistica".Continua a leggere

Migranti - la Ong Aquarius accusa : «Manca un porto sicuro - 5 navi hanno ignorato i profughi alla deriva» : Soccorsi ignorati dalle navi e la Aquarius sempre più sola, in queste ore diretta verso le coste europee con a bordo 141 Migranti tratti in salvo al largo della Libia dove «non vengono...

