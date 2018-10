App Google sta ricevendo una nuova pagina delle Impostazioni

Nuova App MyTIM disponibile sul Google Play Store in versione Beta : Sul Google Play Store è disponibile alla prova in Beta pubblica per tutti la Nuova App MyTIM: ecco le principali novità già disponibili e quelle che arriveranno con gli aggiornamenti futuri.Se siete clienti TIM da oggi 9 ottobre 2018 potete iniziare a provare sul vostro smartphone con sistema operativo Android la Nuova versione dell’App MyTIM.Al momento l’app è scaricabile dal Google Play Store e sottolineiamo che si tratta ancora di ...

Gestire i dispositivi smart ora è più semplice con la nuova Home View e l’App Google Home aggiornata : Al Made by Google 2018 trovano spazio anche alcune novità interessanti che riguardano la gestione dei dispositivi smart da remoto. Accenniamo in questi termini alla nuova Home View, un sistema dedicato agli smart display come Google Home Hub e a una nuova revisione dell'app Google Home, in arrivo nelle prossime settimane. L'articolo Gestire i dispositivi smart ora è più semplice con la nuova Home View e l’app Google Home aggiornata ...

Google sfida Apple - lancia nuovo smartphone Pixel 3 e tablet : Le foto possono essere archiviate nello spazio illimitato di Google foto, su cui ogni giorno nel mondo vengono caricati 1,2 miliardi di scatti. Gli smartphone di Big G, con sistema operativo Android ...

Voice Access : Google lancia App che consente di utilizzare lo smartphone solo tramite comandi vocali : Google ha lanciato all’inizio di questa settimana un’applicazione che aiuterà le persone con problemi di movimento a controllare i loro dispositivi mobili più facilmente. Chiamata Voice Access, l’applicazione consente agli utenti di navigare tra le app leggi di più...

Con Project Strobe Google vuole limitare l’accesso ai dati da parte delle App di terze parti : Per risolvere i problemi di privacy legati all'accesso ai dati da parte di app di terze parti, Google lancia Project Strobe, in concomitanza con la rivelazione di alcuni problemi legati a Google+. L'articolo Con Project Strobe Google vuole limitare l’accesso ai dati da parte delle app di terze parti proviene da TuttoAndroid.

Riecco Google Pixel 3 XL con tante foto fra confezione di vendita - menù interni e App preinstallate : Ancora una comparsa per Google Pixel 3 XL alla vigilia della presentazione di New York di domani. Compare di nuovo la confezione di vendita con gli accessori interni e fuoriescono alcune immagini di Pixel 3 XL a schermo acceso che mostrano le varie opzioni presenti nei menù e l'elenco completo delle app preinstallate di default. L'articolo Riecco Google Pixel 3 XL con tante foto fra confezione di vendita, menù interni e app preinstallate ...

Google Maps integra Spotify - Google Play Music ed Apple Music : come utilizzare la funzione : Con il più grande ecosistema di applicazioni e servizi su Internet, Google può facilmente creare nuove integrazioni e nuove proposte logiche e desiderate. Il più recente lo si è avuto su Google Maps. D’ora in poi, leggi di più...

App Non Installata Android? Disattiva Google Play Protect : Quando provi a installare un programma o un’app APK su Android compare l’errore “App non Installata”? Disattiva Google Play Protect per risolvere il problema Disattivare Google Play Protect Android per installare app in formato APK Questo pomeriggio stavo installando un normalissimo file APK manualmente sul mio smartphone Android, ma, durante il processo di installazione, mi sono […]

L’App Google beta 8.24 va avanti su Assistant Households - su Google Lens e su tanto altro : Nelle prossime ore coloro che utilizzano l'app Google in versione beta riceveranno l'aggiornamento alla versione 8.24 L'articolo L’app Google beta 8.24 va avanti su Assistant Households, su Google Lens e su tanto altro proviene da TuttoAndroid.

Google con l’App Voice Access prova a superare le disabilità : Il team di Google prova a spiegare il lavoro che si nasconde dietro un'applicazione come Voice Access, fondamentale per chi ha una disabilità L'articolo Google con l’app Voice Access prova a superare le disabilità proviene da TuttoAndroid.

Google Play Store : 50 Applicazioni gratis a tempo determinato : Con il termine dell’estate e con l’inizio dell’autunno, Google Play Store ha deciso di arricchire la sua lista di apps gratuite per alleggerire l’umore dei suoi fedeli utenti. Alcune applicazioni risultano scontate, di solito si tratta di prodotti di punta, mentre altre, altrettanto interessanti sono rese totalmente gratuite.Si tratta di una corposa lista che include quasi 50 applicazione che comprendono tutte le categorie, ce ne sono ...

Google presenta la funzione Active Edge di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL con un bizzarro video in GiAppone : Google ha rilasciato un video in Giappone che conferma il ritorno della funzionalità Active Edge, già presente in Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL. Il video presenta la funzionalità che attiva Google Assistant "strizzando" il frame dello smartphone stuzzicando la cultura del popolo del sol levante e giocando sulle possibili colorazioni che vanno dal nero al bianco e dal verde al rosa, come ipotizzato da vari rumor. L'articolo Google presenta ...

Google darà a Apple nove miliardi di dollari per stare su dispositivi della Mela : È la "tassa" che Mountain View paga per rendere il suo motore di ricerca predefinito su iOS. Lo rivela Goldman Sachs che aggiunge: nel 2019 cifra salirà a 12 miliardi