Anthony Mancinelli a 107 anni è il barbiere più anziano del mondo Napoletano di origine

(Di martedì 9 ottobre 2018) Nato nel 1911 a Napoli ed emigrato a New York con la sua famiglia all'età di 8è un uomo da primato. A 107è difatti ilpiùdel. Record già ricoperto da lui stesso quando, nel 2007 a 96, era entrato nel guinness dei primati.Come racconta al New York Times per cinque giorni su sette, dalle 12 alle 20, è impegnato a tagliare i capelli degli increduli clienti al Fantastic Cuts, il locale in cui lavora da molti. Guida ancora da casa al negozio e vive solo, da quando la moglie Carmella è morta dopo 70di matrimonio. "Riesce a fare più tagli al giorno di un ventenne - spiega Jane Dinezza, proprietaria del locale in cui lavora -. Non prende mai un giorno di ferie. La gente rimane sconvolta quando sente quantiha". La donna ha assuntodopo molte incertezze ...