Anteprima L’Allieva 2 | Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi | “Alice e Claudio | ancora

(Di martedì 9 ottobre 2018) In attesa de L'Allieva 2, Rai1 ha divulgato uno speciale video dedicato alla seconda stagione della fiction. Gli attori, insieme alla new entry Giorgio Marchesi, raccontano cosa aspettarsi dai nuovi episodi e parlano del rapporto tra loro. Dopo aver pubblicato il promo, la rete ammiraglia ha confermato che la seconda stagione arriverà dal 25 ottobre.Laha dichiarato che tra Alice econtinuerà ad esserci molta tensione, aggravata dal fatto che non riescono a comunicare tra loro:"Alice nella seconda stagione de L'Allieva è sicuramente meno spaesata. Un po' più sicura di quello che vuole nella vita. E sicuramente più sicura di quello che vuole da, il suo CC. Come sempre c'è un rapporto di odio e amore, un continuo rincorrersi. È come se loro sbagliassero modo di comunicare i propri sentimenti l'uno ...