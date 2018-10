romadailynews

: Angelucci: vogliamo sottrarre patrimonio pubblico a mafia: Roma – “Stamattina oltre 150… - romadailynews : Angelucci: vogliamo sottrarre patrimonio pubblico a mafia: Roma – “Stamattina oltre 150… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Roma – “Stamattina oltre 150 agenti del Corpo di Polizia Locale di RomaCapitale hanno compiuto un blitz in via Forni, a Ostia, per il recupero di una casa popolare illecitamente occupata dalla famiglia di Silvano Spada, noto esponente dell’omonimo clan. L’operazione, la seconda in ordine di tempo nello stesso ambito, e’ stata eseguita nell’ambito del ripristino della legalita’ all’interno deldi Edilizia residenziale pubblica. La nostra Amministrazione ringrazia il Comandante generale della Polizia Locale Antonio Di Maggio che ha brillantemente coordinato l’intervento con il supporto del reparto mobile diretto dal commissariato Lido della Polizia di Stato”. Cosi’ il consigliere comunale del M5s, Nello, sulla sua pagina Facebook. “Recuperare ilimmobiliare comunale e sottrarlo ...