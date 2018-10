Anche il Pakistan finisce in crisi | pronto a chiedere aiuto all' Fmi

Anche il Pakistan finisce in crisi - pronto a chiedere aiuto Fmi : Roma, 9 ott., askanews, - Un altro Paese emergente finisce in affanno sull'economia. E Anche in questo caso le pressioni fanno leva sulla valuta nazionale: il Pakistan ha annunciato l'intenzione di chiedere aiuti al Fondo monetario internazionale, mentre le sue riserve in ...