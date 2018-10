Ambiente | Greenpeace | la plastica monouso di Coca-Cola | PepsiCo e Nestlé inquina il

meteoweb.eu

: Stop ai finanziamenti pubblici per gli #allevamenti intensivi. Si a fondi per aziende che producono cibo in modo ec… - LidiaBeduschi : Stop ai finanziamenti pubblici per gli #allevamenti intensivi. Si a fondi per aziende che producono cibo in modo ec… - lcpnn : RT @Cristin41060616: #Corsica #Ambiente Cosa ci fanno petroliere in pieno Santuario dei #Cetacei? @SergioCosta_min @Greenpeace @Greenpeace_… - gd_modena : “Gli scienziati avrebbero potuto scrivere a lettere maiuscole ‘AGITE ORA, IDIOTI”, ma lo hanno fatto con fatti e nu… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) “Appartengono ala maggior parte dei contenitori e imballaggi usa e getta identificati nel corso di 239 attività di pulizia e catalogazione dei rifiuti – brand audit – condotti in 42 Paesi e 6 continenti da Break Free From Plastic, la coalizione internazionale di cui fanno parte più di mille organizzazioni, tra cui“: lo spiega l’organizzazione ambientalista in una nota. “Dalla catalogazione di oltre 187 mila rifiuti in, sono stati identificati migliaia di marchi i cui imballaggi sono principalmente. In partire, gli imballaggi inusa e getta appartenenti asono risultati i più comuni su scala globale e sono stati identificati in 40 dei 42 Paesi in cui le attività di brand audit sono state svolte.” “I brand audit offrono una prova innegabile del massiccio contributo ...