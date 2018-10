Amaurys Perez e la moglie raccontano il loro dramma | Abbiamo avuto sei aborti

Amaurys Perez confessa : 'mia moglie Angela Rende ha avuto sei aborti' : Ex stella della nazionale italiana di pallavolo, ormai volto tv dopo aver partecipato a reality come L'Isola dei Famosi e Pechino Express, nonché a show come Ballando con le Stelle, Amaurys Perez è tornato sul piccolo schermo grazie a Caterina Balivo.Il 42enne cubano, naturalizzato italiano, è stato ospite del programma Rai Vieni da Me, insieme alla moglie Angela Rende, ed è qui che i due hanno confidato verità mai concesse. Prima di ...

