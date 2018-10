Amadeus sfida l’ultima puntata di Temptation Island Vip

lanostratv

(Di martedì 9 ottobre 2018)Vip:Simona Ventura Questa sera, martedì 9 ottobre, andrà in onda la terzadi Stasera Tutto è Possibile, il game show condotto in prima serata dasul secondo canale della Tv di Stato. La prima parte del varietà ha dovuto fare i conti con la prima edizione diVip di Simona Ventura, facendo registrare un leggero calo di ascolti nelle prime due puntate rispetto alle precedenti edizioni, ma buoni per la Rete. Tanti gli ospiti che si sottoporranno a varie prove con l’intento esclusivamente di far divertire i telespettatori.ospiterà l’attore Francesco Chicchella, lo showman Dario Bandiera, uno dei conduttori di Mezzogiorno in Famiglia Sergio Friscia e poi Roberto Ciufoli, Fabrizio Biaggio e Alessia Ventura. Una serata speciale all’insegna del “pigiama party” quella che andrà in onda ...