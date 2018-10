Cristiano Ronaldo : Altre 3 donne lo accusano/ Ultime notizie - spunta Ruby ma lei smentisce “Mai rifiutato" : Cristiano Ronaldo accusato di stupro, la lettera di Kathryn Mayorga. Ultime notizie, la donna che accusa Cr7 scrive: "Vorrei che tutti sapessero chi sei"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 14:02:00 GMT)

"Altre 3 donne accusano Ronaldo". La famiglia lo difende - lui vola in Portogallo per parlare coi legali : Continua l'offensiva nei confronti di Cristiano Ronaldo, da parte dell'avvocato di Kathryn Mayorga. Leslie Stovall, il legale dell'ex modella americana che ha avviato un'azione di tipo civile dinanzi ...

Caso Ronaldo - Altre tre donne lo accusano - ma c’è un movimento che lo difende : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e social«altre tre donne, oltre Kathryn Mayorga, accusano Cristiano Ronaldo». È sempre Leslie Stoval a parlare e accusare, è sempre l’avvocata che difende l’ex modella che dice di essere stata violentata da CR7 nel 2009 a Las Vegas. Solo che per il Caso della Mayorga esiste l’accordo per il silenzio come prova dei fatti, ...

Juventus - non c’è pace per Cristiano Ronaldo : “accuse da Altre tre donne” : La Juventus sta disputando una stagione molto importante ed un grande protagonista fino al momento può essere considerato sicuramente Cristiano Ronaldo, l’attaccante decisivo con gol e grandi prestazioni. Ma il portoghese deve fare i conti con problemi fuori dal campo, in particolar modo non ci sarebbe solo Kathryn Mayorga ad accusare di violenza sessuale ma altre tre donne. A rivelarlo, in un’intervista al Sun, è ...

"Altre tre donne accusano Cristiano Ronaldo". Nuove ombre su Cr7 (e spunta anche Ruby Rubacuori) : "Non c'è solo Kathryn, ci sono anche altre donne". A dirlo è Leslie Stoval, l'avvocato che ha intentato una causa civile contro Cristiano Ronaldo per conto della prima presunta vittima di molestie da parte del calciatore: "Altre tre donne, oltre Kathryn Mayorga, lo accusano". È quanto riportano Corriere della Sera e Messaggero, riprendendo il Sun, sulle Nuove ombre sul campione di calcio attualmente nella Juventus.Su queste ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Altre tre donne/ Ultime notizie - il caso Katryn Mayorga non si sgonfia : Cristiano Ronaldo accusato di stupro, la lettera di Kathryn Mayorga. Ultime notizie, la donna che accusa Cr7 scrive: "Vorrei che tutti sapessero chi sei"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 08:38:00 GMT)

Ronaldo - il caso non si sgonfia : "Accuse da Altre tre donne" : Ancora accuse per Cristiano Ronaldo. Un nuovo polverone è stato sollevato dall'avvocato Leslie Stovall, che ha avviato un'azione civile contro il portoghese davanti al tribunale distrettuale di Clark ...

Ronaldo - la polizia ora indaga : "Altre tre donne lo accusano" : Si fa sempre più complicato il campionato per Cristiano Ronaldo. Non quello sul campo, visto che la Juventus vola come previsto alla vigilia. Ma è dai tribunali (mediatico e non) che il calciatore deve guardarsi dalle accuse di stupro. Dopo la pubblicazione del contratto siglato con Kathryn Mayorga per i presunto stupro del giugno del 2009, Ronaldo oggi è stato investito dalle dichiarazioni del legale della donna secondo cui ci sarebbe un'altra ...

«Altre tre donne accusano Ronaldo» - e spunta Ruby Rubacuori : Non solo Kathryn Mayorga, ci sarebbero anche altre tre donne ad accusare Cristiano Ronaldo di stupro. A rivelarlo è Leslie Stovall, l'avvocato della modella americana, che starebbe...

CR7 - la stampa inglese : «Altre 3 donne lo accusano di abusi». E spunta "Ruby Rubacuori" : Non solo Kathryn Mayorga, ci sarebbero anche altre tre donne ad accusare Cristiano Ronaldo di stupro. A rivelarlo è Leslie Stovall, l'avvocato della modella americana, che starebbe...

Vede il fidanzato in piscina nudo con Altre donne e lo uccide a coltellate : Demi Harris ha ucciso il fidanzato Christopher Person dopo un raptus di gelosia: l'uomo era nudo in piscina insieme ad altre donne.Continua a leggere

Gb - fa l'idromassaggio nudo con Altre donne : la fidanzata lo uccide a coltellate : Christopher Person quella sera voleva solo spassarsela con un paio di ragazze nella vasca idromassaggio, ma ha sottovalutato la gelosia della sua fidanzata e per questo è morto. Demi Harris, dal suo ...

Gb - fa l'idromassaggio nudo con Altre donne : ucciso a coltellate dalla fidanzata : Dami Harris non ha saputo controllare la gelosia e adesso si difende al processo dicendo di aver agito per legittima difesa

Gran Bretagna - il fidanzato fa il bagno nudo nella vasca idromassaggi con Altre donne : lei lo uccide a coltellate : Christopher Person è morto per aver sottovalutato la gelosia folle della sua fidanzata, Demi Harris: se avesse capito di cosa era capace, non si sarebbe mai immerso nudo sotto i suoi occhi in una ...