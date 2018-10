Alpi Apuane | i sindaci contro l’invasione dei raccoglitori di funghi | “Prima i residenti”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 ottobre 2018) Prima iai residenti. Non è una parodia del sovranismo à la Trump (“America first!”) o dello slogan del ministro degli Interni Matteo Salvini (gli italiani”). La trovata, in salsa culinaria, viene daidi alcuni comuni sulle, tra Lucca e Pistoia, che vogliono dare la precedenza ai propri concittadini nella raccolta deia discapito dei non residenti. L’ultimo a chiedere l’autorizzazione alla Regione Toscana è stato Maurizio Verona, sindaco di Sant’Anna di Stazzema, che giovedì scorso ha scritto una lettera all’assessore regionale alle Politiche forestali Marco Remaschi chiedendogli di applicare ad hoc la normativa regionale sulla salvaguardia ambientale e proibire così ai non residenti di Stazzema di venire a raccogliere inel fine settimana. “I fungaioli del sabato e della domenica sono diventati sempre più numerosi – ha scritto il primo ...