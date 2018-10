All' ottava edizione dell' Overtime Festival premiato anche L' HuffPost

Calcio : Udinese-Juventus 0-2 - ottava vittoria di fila per squadra di Allegri : Contro l'Udinese è arrivata l'ottava vittoria su otto partite per la Juve: i bianconeri di Massimiliano Allegri espugnano il Friuli per 2-0 con le reti nel primo tempo di Bentancur al 33mo e di ...

?Calcio : Udinese-Juventus 0-2 - ottava vittoria di fila per squadra di Allegri : Contro l'Udinese è arrivata l'ottava vittoria su otto partite per la Juve: i bianconeri di Massimiliano Allegri espugnano il Friuli per 2-0 con le reti nel primo tempo di Bentancur al 33mo e di Ronaldo al 37mo. Il decimo successo di fila tra campionato e Champions League consente alla Juve di portarsi a quota 24, temporaneamente a +9 dal Napoli. I friulani restano a 8 punti.

WAll Street - ottava inizia in rialzo con accordo Nafta. Ge vola dopo dimissioni ceo : L'ottava inizia in rialzo per Wall Street. Quando sono trascorsi pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni, l'indice Dow Jones sale dello 0,65%, l'S&P500 guadagna lo 0,56% e Nasdaq segna un +0,68%. ...

Inge Feltrinelli è morta - addio Alla regina dell'editoria/ Ultime notizie - lottava da tempo con una malattia : Inge Feltrinelli è morta, addio alla regina dell'editoria. Ultime notizie, dal 1972 ha gestito la casa editrice fondata dal marito: lottava da tempo con una malattia(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:59:00 GMT)

Il sindaco Brugnaro All'inaugurazione dell'ottava edizione del "Festival della Politica" : Cinque intense giornate, di incontri, dibattiti, spettacoli, con 28 eventi e 60 relatori, per parlare di quanto sta accadendo, e magari anche per aiutarci a capire quanto potrà succedere nel prossimo futuro, in ambito politico, economico e sociale, ...

Stefan Karl Stefansson è morto/ Addio Alla star di Lazy Town - lottava da tempo con il cancro : Stefan Karl Stefansson è morto all'età di 43 anni: ultime notizie, Addio alla star di Lazy Town, lottava da tempo con il cancro al pancreas, cordoglio sui social(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 09:30:00 GMT)

Vuelta a España 2018 - ottava tappa : Linares-Almadén. Finale da volata - ma ultimo chilometro All’insù : L’ottava tappa della Vuelta di Spagna 2018 non sembra particolarmente impegnativa se si guarda esclusivamente l’altimetria, gli stessi organizzatori hanno identificato la frazione come “flat” cioè pianeggiante ma i 195 chilometri da Linares ad Almadén non devono essere assolutamente sottovalutati dagli uomini di classifica. Dopo 71 chilometri leggermente mossi dove potrebbe partire la fuga di giornata, si scalerà ...