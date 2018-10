Allarme salute | in Italia più di 6 milioni di obesi

Salute - boom acquisto pillola dell'amore on line. Allarme urologi : Roma, 21 set., askanews, - Gli italiani colpiti da disfunzione erettile sono tra i 3 e i 5 milioni e la maggior parte di essi, hanno utilizzato almeno una volta delle pillole per contrastare questo ...

Migranti - la ministra della Salute Grillo sconfessa Salvini : “Nessun Allarme Tbc dovuto ai migranti” : “Non c’è nessun allarme tubercolosi dovuto ai Migranti”. Così la ministra della Salute Giulia Grillo risponde al post su Facebook del suo collega di governo Matteo Salvini che, due giorni fa, commentando la notizia di un immigrato affetto da Tbc fuggito da una struttura d’accoglienza in Veneto, aveva scritto: “Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi ...

Salute - Ministro Grillo : in Italia nessun Allarme tubercolosi dai migranti : “In Italia non c’è alcun allarme per la tubercolosi in relazione alla presenza di migranti, altrimenti il ministero e l’Istituto superiore di sanità lo avrebbero segnalato“: lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, in merito a un allarme lanciato nei giorni scorsi dal Ministro Matteo Salvini su Facebook, in riferimento alla fuga da un centro di un migrante malato. L'articolo Salute, Ministro Grillo: in ...

Salute - l’OMS lancia l’Allarme : gli europei vivono di più ma fumano troppo e sono sovrappeso : L’ufficio europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato l’ultimo rapporto sullo stato di Salute degli abitanti del continente, dal quale è emerso che gli europei vivono di più e sono più in Salute, guadagnando un anno di vita negli ultimi cinque anni. Allo stesso tempo il report evidenzia numerose disparità tra i Paesi e all’interno degli stessi, Italia compresa. Il rapporto ha monitorato 53 Paesi in ...

Salute - Allarme polmoniti in Lombardia : 196 ricoveri - è la regione più colpita : E’ allarme polmoniti in Italia. In particolare, la legionella, malattia infettiva che colpisce l’apparato respiratorio e si trasmette attraverso l’acqua nebulizzata per inalazione, torna a preoccupare società e istituzioni. Particolarmente colpita la Lombardia, con picchi di casi registrati nella bassa bresciana orientale e in altre zone della regione. “Insieme alle Ats coinvolte, stiamo facendo tutto il possibile per ...

Salute - epidemiologa lancia l’Allarme : l’olio di cocco è “veleno puro” : L’olio di cocco è un alimento e rimedio naturale molto utilizzato e apprezzato, le cui proprietà vengono decantate in ogni dove, soprattutto sul web: eppure ora, dal mondo della scienza, arriva una voce fuori dal coro. Karin Michels, epidemiologa dell’Harvard Th Chan School of Public Health, durante un intervento in occasione di una conferenza sul tema degli errori nutrizionali all’università di Friburgo – dove ...

Allarme salmonella nelle uova in Italia / Il Ministero della Salute ritira alcuni lotti freschi : Allarme salmonella nelle uova in Italia, il Ministero della Salute ritira alcuni lotti freschi. A rischio la Salute degli Italiani, il marchio è Avicola Peligna di Margiotta Mario.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 19:48:00 GMT)