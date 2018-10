Allarme dell' Onu | la Terra ha 12 anni per salvarsi Poi sarà il caos

Clima - Legambiente sull’ Allarme IPCC : serve una rapida e profonda riconversione dell’economia globale : “Il rapporto del Comitato intergovernativo sui cambiamenti Clima tici ( IPCC ), presentato oggi dimostra che molte delle disastrose conseguenze dei cambiamenti Clima tici in corso possono essere evitate se si rispetta la soglia critica di 1,5 gradi centigradi. Si tratta di un obiettivo ambizioso che siamo, però, ancora in grado di raggiungere. Ma serve una rapida e profonda riconversione di tutti i settori dell’economia globale . Domani i ...

Cambiamenti climatici - Allarme dell’IPCC sul riscaldamento globale : tendenza “evidente anche in Italia” - +1 - 49°C nel 2018 : “E’ evidente la tendenza al sur riscaldamento anche in Italia dove si è registrata una temperatura superiore di 1,49 gradi la media storica nel 2018 che si classifica come l’anno piu’ bollente dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai primi nove mesi dell’anno in riferimento all’ allarme degli scienziati del Gruppo intergovernativo di esperti ...

Collisione tra due grossi mercantili nel mar Tirreno al largo della Corsica - “sversamento di carburante in mare” : Allarme “marea nera” nel Mediteraneo : Due navi mercantili si sono scontrate all’alba di oggi, Domenica 7 Ottobre, nell’alto Tirreno , al largo della Corsica , nelle acque territoriali francesi, precisamente 14 miglia al largo di Capo Corso. Ad urtarsi la motonave Ulisse che trasportava camion e auto e la motonave portacontainer Csl Virginia. Nell’urto pare non ci siano stati feriti. Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di Genova, la Ulisse avrebbe colpito la ...

Messico : Allarme degli esperti - un dettaglio dell'Umsca limiterebbe possibilità di accordi con la Cina : ... in cui si stabilisce che uno qualsiasi dei tre soci deve avvisare gli altri partner tre mesi prima nel caso intenda aprire negoziati con un paese che non abbia una "economia di mercato". Inoltre, 30 ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : “ Allarme rosso oggi in Calabria e domani in Puglia” : Allerta Meteo – L’ampia depressione presente sull’Italia si sposta oggi sul Tirreno centrale, determinando la persistenza di tempo molto instabile sulle regioni meridionali ioniche, interessando, da stasera, anche quelle tirreniche centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo - bollettini della protezione civile pesantissimi per le prossime ore : “vite umane a rischio” - Allarme rosso in alcune zone del Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il maltempo continua ad imperversare senza sosta sull’Italia centro/meridionale per il ciclone posizionato sul Tirreno, una tempesta che risalirà il bacino italiano verso Nord e potrebbe diventare addirittura un “Uragano Mediterraneo” in serata al largo di Roma. Dopo la disastrosa alluvione che ha provocato almeno 3 morti in Calabria, la protezione civile ha innalzato il livello di Allerta per le prossime ...