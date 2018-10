Alimenti | 90% di intossicazioni da funghi in autunno | il vademecum dal Gemelli

meteoweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018) Nel trimestre settembre-ottobre-novembre si verifica il 90% dei casi di intossicazione da, mesi in cui la raccolta di questi prodotti del bosco è più frequente. Per evitare i rischi derivati dal consumo, e fare chiarezza sulla pericolosità di alcune specie come l’amanita phalloides, gli esperti Alessandro Barelli e Maurizio Soave del Centro antiveleni della Fondazione Policlinico Universitariodi Roma hanno realizzato unper sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sui rischi di avvelenamento. Nel documento, pubblicato sul sito web della struttura capitolina, gli esperti raccomandano di consumare isolo dopo solo dopo esser stati riconosciuti come non tossici da un micologo. Gli Ispettorati micologici sono disponibili per questo – ricordano – e un elenco esaustivo di quelli esistenti in Italia è disponibile nel sito del ministero della ...