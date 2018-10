Alessandro Siani | iniziate a Napoli le riprese del nuovo film con la star di Grey' s

Grand Tour d'Italia - puntata 14 settembre 2018 : Alessandro Siani ospite (Anteprima Blogo) : Venerdì prossimo, 14 settembre , torna su Rete 4 dopo la pausa estiva Grand Tour d'Italia . Blogo è in grado di anticipare gli ospiti della prossima puntata del live&media experience del settimanale Panorama condotto dalla new entry Lucilla Agosti, dal confermato Cataldo Calabretta e dal direttore di Panorama Raffaele Leone. Si tratta dell'attore e regista Alessandro Siani . La puntata in onda venerdì prossimo in seconda serata sarà la ...

Alessandro Siani / Torna in tv dopo lo spettacolo all'Arena del sud (Hit the road man) : Alessandro Siani, l'attore e comico Torna in televisione dopo lo spettacolo che l'ha visto protagonista all'Arena del Sud. Grande attesa da parte del pubblico per lui. (Hit the road man)(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 23:49:00 GMT)