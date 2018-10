Alessandro Baricco | «Il Movimento 5 Stelle si estinguerà e la minaccia del sovranismo è

vanityfair

(Di martedì 9 ottobre 2018) La copertina del libro «The Game»La mappa degli argomenti di cuiparla in «The Game», «The Game», «The Game», «The Game»«I giornali stanno morendo», sentenziava giorni fa il vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio.prevede ben altre estinzioni, e ne parla sul numero di Vanity Fair in edicola dal 10 ottobre, in un’intervista sul suo nuovo saggio, The Game. Che parte da un ribaltamento del punto di vista: la rivoluzione digitale non ha cambiato noi, siamo noi che, essendo cambiati, abbiamo creato gli strumenti tecnologici che ci servivano; non siamo vittime degli smartphone, dei social network, dell’intelligenza artificiale e via dicendo, siamo noi che abbiamo voluto essere «umani aumentati». The Game è appunto questa nuova civiltà, figlia degli «smanettoni» che nella California degli anni ’70 giocavano a ...