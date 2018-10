Blastingnews

: RT @nuntaf: Oggi si respira solo per Alessandra e Andrea Cerioli Menzione d'onore anche per il discorso sull'amore e la passione di Valeri… - Beverly3b : RT @nuntaf: Oggi si respira solo per Alessandra e Andrea Cerioli Menzione d'onore anche per il discorso sull'amore e la passione di Valeri… - anticipazionitv : I due non si sarebbero lasciati al falò finale, ecco l'incredibile indiscrezione - notizie_star : Alessandra e Andrea di Temptation sarebbero tornati assieme l'avvistamento sospetto: -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Grande attesa per l'ultima puntata diIsland Vip, il reality show delle tentazioni che questa sera chiudera' i battenti con l'ultimo appuntamento caratterizzato dai falò finali di questa prima edizione di grande successo, ta da una media di oltre 3.8 milioni di spettatori. Tra i falò più attesi vi è sicuramente quello della coppia composta daZenga e la sua fidanzata, che in queste settimane è stata tentata dal singleCerioli ma, a quanto pare, potrebbe essere ritornata dal suo fidanzato storico. VIDEO La coppiain crisi per 'colpa' del Cerioli TraCerioli ci sono state delle esterne decisamente molto confidenziali, durante le quali abbiamo visto che i due si sono lasciati andare a coccole e carezze proprio come se stesse nascendo qualcosa di serio tra di loro. La visione dei filmati non ha reso ...