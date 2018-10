savonanews

: Albisola, 'La Casa delle Arti' collabora con la 2° mostra internazionale a favore de 'Il Presepe degli Abissi' - savonanews : Albisola, 'La Casa delle Arti' collabora con la 2° mostra internazionale a favore de 'Il Presepe degli Abissi' -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Il progetto de 'Il Presepe degli Abissi di'entra nel vivo e i tanti volontari si stanno dando da fare per essere in condizione di posare le statue della sacra famiglia, in terracotta e in ...