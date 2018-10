Al GF si parla male di lui | Fabrizio Corona risponde | ' Ho avuto impulsi di combinare guai'

Riace e l'uomo al bar che parla male di Lucano : «È un prestanome della 'ndrangheta» : Cittadino che tra l'altro, secondo i media locali, negli ultimi tempi si sarebbe anche riavvicinato alla politica: e con quale partito? Con Noi con Salvini .

La Lega contro il festival sulle migrazioni : “parla male del governo - via il patrocinio Rai”. “Politica occupa il servizio pubblico” : “Tra i dibattiti e i corsi di formazione ve ne sono alcuni dal carattere fortemente politico con posizioni dichiaratamente avverse alla linea dell’attuale governo“. Sarà forse per questo motivo che la senatrice Simona Pergreffi e il deputato Daniele Belotti, entrambi della Lega, hanno chiesto in Commissione di Vigilanza (di cui Pergreffi fa parte) che la Rai tolga il proprio patrocinio a Sabir, il festival delle culture ...

Pd in piazza - Zingaretti : “Basta parlar male dei nostri colleghi”. Delrio : “Candidarmi al congresso? Non mi convinceranno” : Un’opposizione dura e forte per contrastare il governo M5s-Lega. Con questo obiettivo il Pd è sceso in piazza a Roma. Ma per politiche alternative da proporre servono anche uomini e donne pronte a candidasi alla segreteria dem e a pochi mesi dal congresso in campo c’è solo Nicola Zingaretti, che arrivando in piazza del Popolo chiarisce: “Una delle grandi novità che dobbiamo introdurre è smetterla per quanto mi riguarda di andare in tv o sui ...

Giada Giovanelli contro Lara Zorzetto : "parlava male di me" : Nell'edizione nip di Temptation Island andata in onda questa estate, le 6 ragazze che hanno vissuto nel villaggio delle fidanzate hanno stretto un forte legame di amicizia, continuato anche all'esterno del reality show. A 2 mesi di distanza dal termine della trasmissione le cose sono cambiate negativamente.E' il caso di Lara Rosie Zorzetto che in queste settimane si sarebbe allontanata dal resto delle ragazze in seguito ad un ...